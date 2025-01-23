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В России могут повысить для студенток пособия по родам до прожиточного минимума

В России могут повысить для студенток пособия по родам до прожиточного минимума

В Госдуму весной планируется внести законопроект о повышении до регионального прожиточного минимума размера пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток очных отделений вузов, колледжей и техникумов, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

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