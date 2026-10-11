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Илья Яббаров со слезами на глазах собирает деньги на лечение Алены Рапунцель

Илья Яббаров со слезами на глазах собирает деньги на лечение Алены Рапунцель

Илья Яббаров решил помочь Алене Рапунцель. После того как девушка сообщила о тяжелом заболевании, мужчина заявил о намерении собрать деньги на ее обследование и лечение.

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