Более сорока мероприятий пройдёт в Сочи ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 🗓 18 марта 📍 На всех концертных площадках 🗂 Подробная афиша тут 🎉 Интересный Сочи.
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Более сорока мероприятий пройдёт в Сочи ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 🗓 18 марта 📍 На всех концертных площадках 🗂 Подробная афиша тут 🎉 Интересный Сочи.