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Gold Mini Futures (MCX) | Intraday Structure | October 13, 2026

Gold Mini Futures (MCX) | Intraday Structure | October 13, 2026

Gold Mini Futures (MCX) | Intraday Structure | October 13, 2026 Gold Mini Futures MCX:GOLDM1! ChartPathik Gold Mini Futures (MCX) | Intraday Structure | October 13, 2026 GOLDM1! Gold Mini is trading around 148,300, sitting directly above the 148,293 Zero Line.

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