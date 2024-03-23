«Многие не заслуживают униформы»: польский политик заявил о падении морального духа в армии страны

Польша усиленно готовится к военному противостоянию с Россией, не только активно закупая новую матчасть, главным образом у США и Южной Кореи, но и стремясь быстрыми темпами нарастить численность войск, что уже привело к негативным для армии последствиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии