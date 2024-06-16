Конференция по Украине в Бюргенштоке закончилась, несите следующую. Комментарий Георгия Бовта

Итоговую декларацию подписали не все участники мероприятия. Предложения Владимира Путина об урегулировании конфликта официально на нем не обсуждались, но ряд стран заявил о своем категорическом с ними несогласии.
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