"Известия": в портах Латвии и Эстонии застряли 150 тысяч тонн удобрений из РФ

На территории Евросоюза, преимущественно в Латвии и Эстонии, остаются заблокированными около 150 тысяч тонн российских удобрений, хотя введенные ЕС санкции не распространяются на продукцию сельскохозяйственного назначения.
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