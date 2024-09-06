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На Марсе обнаружены гигантские запасы воды

На Марсе обнаружены гигантские запасы воды

16K прочтений 22 января Зонд Европейского космического агентства Mars Express обнаружил на экваторе Марса огромные запасы водяного льда, скрытого в толще грунта.

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