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Бизнесу дали год поразмышлять об ответственности за мусор

Бизнесу дали год поразмышлять об ответственности за мусор

Ужесточение ответственности за не переработанные отходы будет вводиться поэтапноРоссийское правительство на год перенесло запланированное ранее ужесточение ответственности бизнеса за утилизацию отходов товаров и упаковки – с 2022 на 2023 год.

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