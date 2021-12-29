Бизнесу дали год поразмышлять об ответственности за мусор

Ужесточение ответственности за не переработанные отходы будет вводиться поэтапноРоссийское правительство на год перенесло запланированное ранее ужесточение ответственности бизнеса за утилизацию отходов товаров и упаковки – с 2022 на 2023 год.
Ужесточение ответственности за не переработанные отходы будет вводиться поэтапноРоссийское правительство на год перенесло запланированное ранее ужесточение ответственности бизнеса за утилизацию отходов товаров и упаковки – с 2022 на 2023 год.
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