Туляки посетили "Голубой огонек"

4 января на Казанской набережной в Туле состоялся интерактивный "Голубой огонек". Туляки и гости оружейной столицы смогли посетить праздничную фотозону, резиденцию Деда Мороза, интерактивные площадки с играми и забавами и танцами.
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