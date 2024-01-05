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Туляки посетили "Голубой огонек"

Туляки посетили "Голубой огонек"

4 января на Казанской набережной в Туле состоялся интерактивный  &quot;Голубой огонек&quot;.  Туляки и гости оружейной столицы смогли посетить праздничную  фотозону, резиденцию Деда Мороза, интерактивные площадки с играми и забавами и танцами.

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