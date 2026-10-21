Международный аэропорт города Жешув в Польше временно перестал принимать и выпускать воздушные суда. Польское агентство воздушного движения (PANSA) объяснило это необходимостью обеспечить свободу перемещения военной авиации, а Центр безопасности при правительстве Польши уточнил: активность военных бортов обусловлена текущей ситуацией на Украине.
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