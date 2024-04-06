Приземление «Союз МС-24» на Землю покажут в прямом эфире

Корабль приземлится сегодня в 10:18 в степях Казахстана Корабль «Союз МС-24» с международным экипажем отчалил с борта Международной космической станции сегодня в 06:54 по московскому времени, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
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