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Петербургский дневник

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Приземление «Союз МС-24» на Землю покажут в прямом эфире

Приземление «Союз МС-24» на Землю покажут в прямом эфире

Корабль приземлится сегодня в 10:18 в степях Казахстана Корабль «Союз МС-24» с международным экипажем отчалил с борта Международной космической станции сегодня в 06:54 по московскому времени, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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