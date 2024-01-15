Епископ Серафим совершил великую вечерню попразднства Рождества Христова в Николо-Софийском храме г. Бобруйска.

7 января 2024 года Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил великую вечерню попразднства Рождества Христова, праведных Иосифа, Давида царя и Иакова, брата Господня, в Николо-Софийском храме г.
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