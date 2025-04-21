Народный календарь на май 2025 года: православные праздники, традиции и приметы на каждый день

Май на Руси — это не просто середина весны, а настоящий рубеж между весной и летом. Info-box24.ru собрал полный календарь народных и церковных праздников на май 2025 года — с пояснениями, приметами и рекомендациями по посадке растений.
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