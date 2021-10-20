Полузащитник «Кайрата» Гуральски: «Сборная? Если тренер позвонит, я готов на все сто процентов»

Оправившийся от тяжелой травмы игрок «Кайрата» Яцек Гуральски в программе Polacy pod lupą («Поляки под лупой») на Kanal Sportowy прокомментировал, сможет ли он принять участие в ноябрьских отборочных матчах сборной Польши с Андоррой и Венгрией.