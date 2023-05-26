НАТО подливает масло в огонь на Украине ради взрыва во всем мире, заявил бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо 26 мая в своем Twitter-аккаунте.
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