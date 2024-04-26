Дмитрий Пулбере: "КС своим заключением по референдуму нарушил конституционную  материю и ввел в заблуждение граждан" 

В результате республиканского референдума по пересмотру Конституции будут допущены многие нарушения Конституции Молдовы, а Конституционный суд своим заключением по референдуму нарушил конституционную материю и, тем самым, ввел в заблуждение граждан.
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