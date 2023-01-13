Губернатор проверил работу образовательного комплекса в Павловском Посаде

РИАМО - 13 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу единого образовательного центра, созданного в Павловском Посаде, пообщался с учителями и школьниками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
РИАМО - 13 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу единого образовательного центра, созданного в Павловском Посаде, пообщался с учителями и школьниками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
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