РИАМО

40 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • milaStar47 Стар
    Воробьев хвалится о повышении прожиточного минимума а социальные выплаты пенсионерам повышает на рубль и они составля...В Подмосковье про...
  • Inessa Perfileva
    Они настоящие мужчины, они герои!!! Мы молимся за них ежедневно!!! Возвращайтесь скорей с победой и живыми!!!Россияне назвали ...
  • Кламбер Спаниэль
    У нас же все украдут сначала, как обычно, дадут самое простое или малокачественное. Накормить можно, если относиться ...Россиянам рассказ...

Губернатор проверил работу образовательного комплекса в Павловском Посаде

Губернатор проверил работу образовательного комплекса в Павловском Посаде

РИАМО - 13 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу единого образовательного центра, созданного в Павловском Посаде, пообщался с учителями и школьниками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх