National Interest: возрождение российского флота стало угрозой для США

Соединенные Штаты считают угрозой возрождение военно-морского флота (ВМФ) России. Пока Вашингтон все больше внимания уделяет китайским военно-морским силам, не меньшую "опасность" для США представляют собой ВМФ РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии