Жерар Депардье может быть арестован по делу о сексуальных домогательствах

Жерар Депардье, знаменитый французский актёр, может стать жертвой своей славы. В последний раз он был замечен в публичном месте, когда его задержали в Париже по подозрению в совершении сексуальных преступлений.
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