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Генсек РФС о расширении РПЛ: «Даже при 16 клубах много споров: декабрь, когда играть 1/4 финала Кубка. Календарь перегруженный. Природу не обманем, несмотря на все системы подогрева»

— Разговоры о расширении лиги — кем они инициированы, на ваш взгляд? — Разговоры о расширении лиги до 18 команд возникают каждый год весной.

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