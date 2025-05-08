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Царьград

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Анастасия Потапова побеждает на турнире WTA-1000 в Риме и проходит дальше!

Анастасия Потапова побеждает на турнире WTA-1000 в Риме и проходит дальше!

Русская теннисистка Анастасия Потапова удачно стартовала на турнире WTA-1000 в Риме, победив украинскую соперницу Даянну Ястремскую.

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