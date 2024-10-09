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CNN: генерал Каволи составил список оружия, которое может помочь ВСУ

CNN: генерал Каволи составил список оружия, которое может помочь ВСУ

Главком объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений и техники, которые США еще могут передать Украине и которые «могут помочь» ВСУ в борьбе с Россией, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

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