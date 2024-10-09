CNN: генерал Каволи составил список оружия, которое может помочь ВСУ

Главком объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений и техники, которые США еще могут передать Украине и которые «могут помочь» ВСУ в борьбе с Россией, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.