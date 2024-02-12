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Церковный праздник, который сегодня, 13 февраля 2024 года, отмечают православные христиане

Церковный праздник, который сегодня, 13 февраля 2024 года, отмечают православные христиане

Церковный праздник, который сегодня, 13 февраля 2024 года, отмечают православные христиане Татьяна Орлонская 13 февраля, известного также как 31 января по старому стилю, отмечается народный праздник «Никита-пожарник», который почитается как покровитель от огня, защитник от пожаров, молний и солнечных лучей.

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