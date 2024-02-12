Церковный праздник, который сегодня, 13 февраля 2024 года, отмечают православные христиане Татьяна Орлонская 13 февраля, известного также как 31 января по старому стилю, отмечается народный праздник «Никита-пожарник», который почитается как покровитель от огня, защитник от пожаров, молний и солнечных лучей.