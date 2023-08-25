Иноагент Земфира — в центре скандала в Казахстане

Александр Семенов

Это да, есть такое, но ведь прописную истину никто не отменял - "спрос рождает предложение". Кабы весь народ, как один, выключал свои тв во время этих постыдных ток-шоу, если бы не ходил на концерты тех, кто презирая их, поносит Россию, если бы люди, смакуя скабрезно, не обсасывали бы пошлости желтой прессы, то глядишь и российские СМИ рассказывали бы о вечном и добром. Как тут не вспомнить цензуру СССР-а. Ханжеская была? Конечно, и ханжеская, и глупая и во многом лицемерная, а добра и света было больше. имхо