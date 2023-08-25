Юрий Кот Фото из сети «Земфира, будут трудности, конечно, приезжайте в Казахстан, трудности закончатся, можете о нас забыть», — вот такие, полные разочарования гаснущей звездой иноагента Рамазановой комментарии заполнили сеть.
Иноагент Земфира — в центре скандала в Казахстане
Комментарии
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Платон Платонов
СМИ, у нас, похоже вражеские. Когда говорят умные, знающие люди, СМИ не замечает, а когда артист чего-то скажет или облюёт гримёрку, СМИ неделями могут об этом вещать и обсасывать.
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17 час.
Александр Семенов
Это да, есть такое, но ведь прописную истину никто не отменял - "спрос рождает предложение". Кабы весь народ, как один, выключал свои тв во время этих постыдных ток-шоу, если бы не ходил на концерты тех, кто презирая их, поносит Россию, если бы люди, смакуя скабрезно, не обсасывали бы пошлости желтой прессы, то глядишь и российские СМИ рассказывали бы о вечном и добром. Как тут не вспомнить цензуру СССР-а. Ханжеская была? Конечно, и ханжеская, и глупая и во многом лицемерная, а добра и света было больше. имхо
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15 час.
Платон Платонов
Цензура запрещала вещать, как там живут артисты, и про прочие непотребства в государстве, но и народ не особо слушал то, что цензура пропускала.
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14 час.
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