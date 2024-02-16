МИД Польши назвал авиакатастрофу в Смоленске «происшествием»

Предыдущую версию использовали в целях пропаганды Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что авиакатастрофа под Смоленском, произошедшая 10 апреля 2010 года, является происшествием, а не покушением.
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