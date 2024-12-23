Легко идем: Астраханская область вырвалась в лидеры России по малой доле людей с избыточным весом

Правда, в чем причина сброса астраханцами лишних килограммов – вопрос. Почти год готовились для широкой публикации данные выборочного исследования Росстата в рамках наблюдения за рационом питания населения, которые проводятся один раз в пять лет.
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