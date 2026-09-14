История первых советских и американских миссий к Луне: от столкновений к мягким посадкам

В сентябре 1959 года советская межпланетная станция «Луна-2» стала первым искусственным объектом, достигшим поверхности Луны, однако аппарат не совершил мягкую посадку, а врезался в лунную поверхность на высокой скорости.
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