Сотрудница банка из Самарской области предотвратила утрату около 2 млн рублей местным жителем

В начале ноября текущего года на телефон 43-летнего жителя из Тольятти поступил звонок от якобы сотрудника банка, который сообщил мужчине заведомо ложную информацию о том, что третье лицо пытается оформить кредит на его имя и завладеть полученными денежными средствами.