❗️Если существенного прогресса по Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе, заявил Трамп Конфликт на Украине должен был оставаться проблемой Европы, США не следовало вмешиваться, заявил Трамп.
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