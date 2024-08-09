Япония ждет мегаземлетрясение – премьер страны решил отменить зарубежный тур и остаться на неделю дома

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил в пятницу, что откажется от запланированной поездки в Центральную Азию после того, как специалисты по землетрясениям предупредили, что Япония должна подготовиться к возможному мегаземлетрясению.
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