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Бразильский игрок "Зенита" Дуглас Сантос сможет выступать за сборную России

Бразильский игрок "Зенита" Дуглас Сантос сможет выступать за сборную России

Юридическая компания SILA International Lawyers сообщила, что заявление ее представителя Михаила Прокопца о том, что бразильский футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос не сможет сыграть за сборную России после получения российского гражданства из-за выступления в национальной бразильской команде, было ошибочным.

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