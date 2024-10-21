Бразильский игрок "Зенита" Дуглас Сантос сможет выступать за сборную России

Юридическая компания SILA International Lawyers сообщила, что заявление ее представителя Михаила Прокопца о том, что бразильский футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос не сможет сыграть за сборную России после получения российского гражданства из-за выступления в национальной бразильской команде, было ошибочным.
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