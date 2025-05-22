Британский флот в отчаянии: моряков катастрофически не хватает

Всего два столетия назад Королевский флот Великобритании безраздельно царил в океанских водах, навязывая миру свой "стандарт двух флотов" — он превосходил по мощи двух ближайших конкурентов вместе взятых.
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