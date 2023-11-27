Politico: не Запад, а Россия определяет судьбу Украины

СА Сергей Акимкин Короче! Эксперт предлагает заставить Россию раскошелиться на восстановление Украины, а они возьмут Украину в ЕС и будут качать с неё долги. А морда у ЕС не треснет? ЕС должен за всё заплатить. И России и Украине! А ещё Сербии, Сирии, Ираку, Афганистану, Ливии и т.д. и т.п.

Александр Свитайло Для начала надо выставить западным странам счета за утилизацию нашими силами их военного барахла на полях страны У. А то видишь ли, захотели избавится от старого вооружения бесплатно