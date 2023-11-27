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Несекретные материалы

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Politico: не Запад, а Россия определяет судьбу Украины

Politico: не Запад, а Россия определяет судьбу Украины

В Европе внезапно «прозрели», признав, что будущее Украины определяет Россия, а не Запад. Например, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico прямо пишет, что не Запад, а Москва должна давать гарантии безопасности соседней республике и тем самым определить ее процветающее будущее.

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Комментарии
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СА
Сергей Акимкин
Короче! Эксперт предлагает заставить Россию раскошелиться на восстановление Украины, а они возьмут Украину в ЕС и будут качать с неё долги. А морда у ЕС не треснет? ЕС должен за всё заплатить. И России и Украине! А ещё Сербии, Сирии, Ираку, Афганистану, Ливии и т.д. и т.п.
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16 час.
Александр Свитайло
Для начала надо выставить западным странам счета за утилизацию нашими силами их военного барахла на полях страны У. А то видишь ли, захотели избавится от старого вооружения бесплатно
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15 час.
Nikolay Zakharov
Чувствуется, что рыночные отношения крепко застряли в мозгах комментаторов, а главная задача, слом фашиствующего режима, остриём направленного на уничтожение России. Никакие эконом. выкладки тут не нужны .И так ясно, что восстанавливать российские области будет Россия. Западу по барабану проблемы бывшей Украины, а Россия, если избавится от 5-й колонны во властных структурах, покажет большую дулю Западу, за их обеспечение хохложопого воинства необходимым оружием и наёмниками.
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12 час.

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