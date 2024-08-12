МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 340 подписчиков

Потери под Курском зашкаливают - ВСУ резко сменили тактику. Враг готовит решающий удар? Что известно на утро 12 августа

Потери под Курском зашкаливают - ВСУ резко сменили тактику. Враг готовит решающий удар? Что известно на утро 12 августа

ФОТО: Коллаж ЦарьградаСегодня 43K прочитали Военнослужащие и командиры докладывают с фронта, что потери на Курском направлении просто зашкаливают - это абсолютный рекорд с начала СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх