Достигнутое у России не отнять: Путин заявил о невозможности передать Украине новые территории

Также русский лидер назвал условие, при котором оставит Одессу Украине.Владимир Путин заявил, что территории, которые сейчас находятся под контролем России, не могут быть переданы Украине.
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