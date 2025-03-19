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Достигнутое у России не отнять: Путин заявил о невозможности передать Украине новые территории

Достигнутое у России не отнять: Путин заявил о невозможности передать Украине новые территории

Также русский лидер назвал условие, при котором оставит Одессу Украине.Владимир Путин заявил, что территории, которые сейчас находятся под контролем России, не могут быть переданы Украине.

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