Не знававшие дефицита будут им наказаны, или кому придется последний хрен без соли доедать.

В ЕС не знали, что такое дефицит до ценового скачка на газ прошлого года. Насыщенный рынок, перепроизводство всего, приучили их к тому, что недостаток чего-то в каком-то месте мгновенно замещается конкурирующим товаром, и изобилие продолжается.