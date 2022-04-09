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Не знававшие дефицита будут им наказаны, или кому придется последний хрен без соли доедать.

Не знававшие дефицита будут им наказаны, или кому придется последний хрен без соли доедать.

В ЕС не знали, что такое дефицит до ценового скачка на газ прошлого года. Насыщенный рынок, перепроизводство всего, приучили их к тому, что недостаток чего-то в каком-то месте мгновенно замещается конкурирующим товаром, и изобилие продолжается.

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