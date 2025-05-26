Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Союз нерушимый или разрушенный?

Союз нерушимый или разрушенный?

На днях советник президента РФ, ответственный секретарь Петербургского международного форума уверенно заявил, что процедура ликвидации Советского Союза была нарушена, а поэтому юридически он существует до сих пор.

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