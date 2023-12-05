Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину вопреки позиции некоторых союзников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV, что страны-члены альянса, несмотря на новые политические позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов, продолжат помогать Украине, в том числе ради собственной безопасности.
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