Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила помочь президента страны

Невеста одного из 11 граждан РФ, которых задержали за фото рядом с алжирской границей в Тунисе, обратилась к президенту страны Каису Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам, пишет РИА Новости.
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