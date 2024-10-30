«Без нее страна стала чище». Александр Тихонов об отъезде Примадонны за рубеж

Вопрос, смогут ли россияне когда-нибудь простить Аллу Борисовну, которая десятилетиями зарабатывала себе на замок в подмосковной деревне Грязь на гражданах России, а затем обозвала их «рабами» и гордо удалилась в Израиль, до сих пор открыт.