Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Без нее страна стала чище». Александр Тихонов об отъезде Примадонны за рубеж

«Без нее страна стала чище». Александр Тихонов об отъезде Примадонны за рубеж

Вопрос, смогут ли россияне когда-нибудь простить Аллу Борисовну, которая десятилетиями зарабатывала себе на замок в подмосковной деревне Грязь на гражданах России, а затем обозвала их «рабами» и гордо удалилась в Израиль, до сих пор открыт.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Народ такое не прощает!
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