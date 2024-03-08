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Анатомия бизнеса

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Из 190 000 рублей в лидеры рынка: бизнес на москитных сетках

Усталость и разочарование — мои ощущения после первого сезона. На момент написания этой статьи, я и мой партнер по бизнесу уже прошли путь от идеи до становления лидирующей компании по производству и установке антимоскитных систем, раздвижных перегородок и штор.

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