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Иран выступает за расширение связей с Арменией на фоне угроз со стороны бакинских фашистов

Иран выступает за расширение связей с Арменией на фоне угроз со стороны бакинских фашистов

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиян считает, что расширение всесторонних отношений с Арменией будет служить интересам двух стран и пойдет на пользу миру, стабильности и устойчивой безопасности в регионе.

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