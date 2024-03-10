Иран выступает за расширение связей с Арменией на фоне угроз со стороны бакинских фашистов

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиян считает, что расширение всесторонних отношений с Арменией будет служить интересам двух стран и пойдет на пользу миру, стабильности и устойчивой безопасности в регионе.