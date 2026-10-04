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Царьград

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Медведев предрек Армении судьбу Украины из-за курса в ЕС

Медведев предрек Армении судьбу Украины из-за курса в ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности России в интервью иранскому Гостелерадио заявил, что смена внешнеполитического курса Еревана грозит Армении судьбой Украины, а отношения Москвы и Еревана проходят проверку на прочность.

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