Зеленский не смог обойтись без переводчика во время интервью блогеру из США

Владимир Зеленский, ранее инициировавший введение обязательного изучения английского языка для госслужащих, допустил несколько речевых ошибок и обращался за помощью с переводом в ходе беседы с американской журналисткой Лорой Лумер.
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