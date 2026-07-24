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Аргументы и Факты

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Зеленский не смог обойтись без переводчика во время интервью блогеру из США

Зеленский не смог обойтись без переводчика во время интервью блогеру из США

Владимир Зеленский, ранее инициировавший введение обязательного изучения английского языка для госслужащих, допустил несколько речевых ошибок и обращался за помощью с переводом в ходе беседы с американской журналисткой Лорой Лумер.

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