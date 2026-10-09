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Регионы России

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«Бюро 1440» и «Норникель» провели первый спутниковый видеозвонок с промышленной площадкой

«Бюро 1440» и «Норникель» провели первый спутниковый видеозвонок с промышленной площадкой

Российская компания «Бюро 1440», входящая в состав «ИКС Холдинга», совместно с «Норникелем» провела первую в стране демонстрацию спутникового видеозвонка с промышленной площадкой в г.

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