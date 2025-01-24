Оппозиционная журналистка Несоевая попросила не беспокоить ее семью

Оппозиционная журналистка Асия Несоева (настоящее имя - Джамиля Садриева) заявила, что не желает давать комментарии в связи с появлением информации о написании ею вымышленных материалов, сообщает РИА Новости.
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