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Оппозиционная журналистка Несоевая попросила не беспокоить ее семью

Оппозиционная журналистка Несоевая попросила не беспокоить ее семью

Оппозиционная журналистка Асия Несоева (настоящее имя - Джамиля Садриева) заявила, что не желает давать комментарии в связи с появлением информации о написании ею вымышленных материалов, сообщает РИА Новости.

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