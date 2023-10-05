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«Какой красавец», – Дмитрий Маликов показал подросшего сына, рожденного суррогатной мамой

«Какой красавец», – Дмитрий Маликов показал подросшего сына, рожденного суррогатной мамой

Дмитрий Маликов не так часто делится с поклонниками семейными кадрами. А на днях артист решил опубликовать редкий кадр.

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Ольга
Обыкновенный ребёнок
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