С 1 сентября всё изменится: РЖД вводит новые правила для всех пассажиров

Минтранс утвердил жесткие требования. Рассказываем. что ждет пассажиров поездов с 1 сентября.С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила, которые кардинально изменят порядок проезда на железнодорожном транспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии