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Царьград

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С 1 сентября всё изменится: РЖД вводит новые правила для всех пассажиров

С 1 сентября всё изменится: РЖД вводит новые правила для всех пассажиров

Минтранс утвердил жесткие требования. Рассказываем. что ждет пассажиров поездов с 1 сентября.С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила, которые кардинально изменят порядок проезда на железнодорожном транспорте.

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