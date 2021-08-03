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В Бурятии расследуется уголовное дело о неправомерных действиях должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, а также сотрудников коммерческой компании при обращении с твердыми...

Во время «Прямой линии» Президента Российской Федерации с гражданами, состоявшейся 30 июня 2021 года, от лица группы жителей поселка Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия было направлено обращение о нарушении правил, допускаемых местными властями и регоператором при обороте твердых коммунальных отходов.

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